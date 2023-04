Scheepsarbeiders Jimmy (53) en Jeroen (43) halen drenkeling uit Schelde: “Het had écht niet langer mogen duren”

Twee arbeiders die aan het werk waren op een boot op de Schelde, merkten donderdagmiddag rond 12 uur ter hoogte van de Vlassenbroekbrug in Grembergen een lichaam op. Ze konden de man aan zijn broeksriem uit het ijskoude water halen. Hoe hij in het water is geraakt, is onduidelijk. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Arbeiders Jimmy (53) en Jeroen (43) waren aan het werk op een boot op de Schelde toen ze plots een lichaam zagen drijven, donderdag rond het middaguur. Ze twijfelden geen seconde en verwittigden in eerste instantie de hulpdiensten en kregen de vraag van de politie of ze het lichaam uit het water konden halen. Groot was hun verbazing dat de man die in het water dreef nog leefde. “We dachten eerst dat hij overleden was, maar toen we dichterbij kwamen, zagen we plots dat hij nog bewoog”, zegt Jimmy. (Lees verder onder de foto)

Dit is de boot waar Jimmy en Jeroen op werken. — © pvs

De twee mannen deden hun burgerplicht en volgden de aanwijzingen van de politie, maar de drenkeling uit het water helpen, was helemaal niet evident. Op de Schelde zit een sterke stroming. “Het slachtoffer had ook maar één arm, en met die arm begon hij bewegingen te maken. Met grepen hem bij zijn broeksriem en konden hem zo aan boord hijsen”, zegt Jimmy.

8 graden

“We zijn vervolgens naar de kleine aanlegsteiger gevaren, ter hoogte van de Killeweg. Daar stonden de hulpdiensten ons al op te wachten. Eens aangelegd hebben zij zich meteen over het slachtoffer ontfermd.” (Lees verder onder de foto)

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. — © pvs

Volgens de twee die koelbloedig handelen en zo het leven van de drenkeling hebben gered, was het hoog tijd dat het slachtoffer uit het water werd gehaald. “Het had écht niet veel langer mogen duren, want het water van de Schelde is momenteel met zo’n 8 graden nog behoorlijk koud”, zegt Jeroen.

Nadat het slachtoffer ter plaatse de eerste nodige zorgen had gekregen, werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. Hoe en waar de man in het water terechtkwam en hoe lang hij er al in lag, is voorlopig nog niet duidelijk.