Jerry Springer (79) overleden: elk controversieel thema was welkom in zijn show, maar één keer liep hij zelf weg

De Amerikaanse televisiepresentator Jerry Springer is op 79-jarige leeftijd overleden. De man die politicus wilde worden, werd één van de meest besproken en controversiële televisiefiguren ter wereld. De wereld smulde meer dan 4.000 keer van The Jerry Springer show. Bij ons waren het de toenmalige VT4-kijkers die een vrouw op haar man zagen slaan omdat hij live in de uitzending ontdekte dat zij een tweeling had bij de tuinman van de buurvrouw.

Jerry! Jerry! Jerry! Het was telkens weer de start van zijn televisieshow, die sinds 1991 op antenne was in Amerika en in de rest van de wereld. Of neen: eerst werd de kijker gewaarschuwd dat de uitzending waarschijnlijk niet geschikt zou zijn voor jonge kijkertjes. Waarna hij gewone mensen interviewde. Over controversiële thema’s. Met stip op 1: overspel. En altijd opnieuw: na een tijd kwam een tweede persoon op het podium. De overspelige echtgenoot of de bedrogen vrouw. Heel vaak met wederzijdse klappen, met de tussenkomst van de altijd aanwezige bodyguards. En hoe meer er werd gescholden en geslagen, hoe harder het publiek riep: Jerry! Jerry! Jerry! De onderwerpen gingen crescendo. Die keer dat een man tijdens de uitzending ontdekte dat zijn vrouw met een paard getrouwd was, bijvoorbeeld. De kracht van Jerry was stoken: als er geen ruzie kwam, dan zorgde hij er zelf voor.

Eén keer weggelopen uit de studio

Springer was een fenomeen. Gerald Norman, zo heette hij voluit, had zich zijn leven nochtans anders voorgesteld. Zijn Oost-Duitse ouders vluchtten in de jaren dertig uit Duitsland, net zoals zoveel Joden die wegtrokken voor de Nazi’s. Via Engeland ging het naar de Verenigde Staten. Jerry, zo noemden ze hem gauw, leek geboren voor de politiek. Hij werke na zijn rechtenstudies aan de presidentscampagne van Robert Kennedy en zou later burgemeester van Cincinnati werken. De bevolking van de stad bezorgde hem een recordscore, een relletje omdat hij seks had gehad met een prostituee werd hem vergeven.

De stap hogerop lukte niet. Hij werd pas derde toen hij gouverneur van Ohio probeerde te worden en koos voor een tabula rasa. Weg van de politiek, hij wilde aan de andere kant gaan staan en werd reporter en nieuwsanker voor NBC. Omdat hij zo populair werd, kreeg hij een eigen programma. Maar The Jerry Springer show had weinig succes. Te saai, teveel politiek. En dus gooiden de makers het over een andere boek: meer controversiële thema’s. Het programma werd een hit, het veroverde eerst Amerika en dan de rest van de wereld. Omdat de onderwerpen soms zo verregaand waren werden sommige afleveringen in bepaalde landen niet uitgezonden. Die waarin leden van de Ku Klux Klan werden geïnterviewd bijvoorbeeld. Dat was een bizar moment. Want één onderwerp wilde hij niet in zijn programma: racisme. Eén keer liep hij weg uit zijn eigen studio, toen een man beweerde dat hij in staat was van iedereen een pornoster te maken, inclusief kinderen.

Springer zelf zag de show als zijn job. “Ik zou daar zelf niet naar kijken. Het is niets dat me aantrekt, het is een dom programma.” Maar hij werd een fenomeen, een wereldster. Er was een opera, de remix met het krijsende publiek - Jerry! Jerry! Jerry! - stond in internationaal in de hitparades. Het programma liep tot 2018. Een doodsoorzaak werd officieel niet meegedeeld, maar volgens entertainmentsite TMZ zou hij in de afgelopen maanden de diagnose kanker gekregen hebben.

Enkele videofragmenten uit The Jerry Springer show

Twee mensen met dwerggroei praten in de uitzending over bedrog. En dan komt de derde man in het verhaal binnen. Er ontstaat een ongezien gevecht.

Twee bedrogen vrouwen – door dezelfde man - worden met elkaar geconfronteerd. Security moet tussen komen om de vechtende dames uit elkaar te houden.

Een man vertelt over zijn vriend Austin, en over het moment waarop hij ontdekte dat Austin homo was. Hij vond het niet erg. Tot het moment dat Austin hem vertelde dat hij verliefd op hem was.

Brad gaat in de studio voor het eerst een vrouw ontmoeten die hij leerde kennen op My Space, de voorloper van Facebook. Hij wil haar vragen of ze zijn lief wil worden. Maar zij wil hem vertellen dat ze eigenlijk een man is. Jerry brengt ze bij elkaar.

Een koppeltje zit samen bij Jerry in de studio. Zij vertelt hem dat ze nog maagd is, en dat ze door hem ontmaagd wil worden. Maar hij moet nog iets vertellen…

(Jan Claeys)