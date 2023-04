Zuid-Koreaanse president zingt ‘American pie’ voor Joe Biden

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol was woensdag te gast in het Witte Huis voor een staatsbanket. Yoon is in Washington om de nucleaire dreiging van Noord-Korea te bespreken. Op het einde van het diner besliste hij om de microfoon vast te nemen en het nummer ‘American pie’ van Don McLean te zingen. (ilo)

