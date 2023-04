Bernd Storck kwam, zag en overwon: een kort overzicht van een turbulent seizoen bij KV Kortrijk

“KV Kortrijk zal op de veertiende plek van het klassement eindigen.” Onze prognose voor het seizoen. We zaten er boenk op. Na een moeilijke eerste ronde trokken de Kerels zich uit het slop onder specialist Bernd Storck (60). De Duitser moest wel de grove middelen bovenhalen om dit Kortrijk een verlengd verblijf in 1A te geven.

Een terugkeer naar midden juni. Karim Belhocine (45) mocht, ondanks felle kritiek van de thuisaanhang, aan het nieuwe seizoen beginnen. De sympathieke Fransman trok zich niets aan van de negatieve commentaren, maar verloor zijn eerste wedstrijd op eigen veld tegen OH Leuven. De sfeer werd grimmig, de fans floten hun eigen coach uit en hingen spandoeken met verwensingen gericht aan het adres van eigenaar Vincent Tan op buiten het Guldensporenstadion. Er was nattigheid in Kortrijk. Belhocine pakte nog een belangrijke zege op Seraing en een puntje tegen STVV, maar werd in augustus als eerste coach van het nieuwe seizoen de laan uitgestuurd. KVK leek af te stevenen op een rampseizoen.

Oude bekende Adnan Custovic (45) moest de messias worden. Helaas kon de Bosniër die rol niet waarmaken. Een mooie thuiszege (lees: de grote Didier Lamkel Zé-show) tegen Antwerp verbloemde de zaken nog wat tijdens zijn periode als T1 bij KVK. Na een pijnlijke nederlaag op het veld van KV Oostende, waar aanvoerder Kristof D’Haene een akkefietje had met enkele meegereisde supporters, wist Custovic eigenlijk wel hoe laat het was. De spelers mochten het diezelfde avond nog gaan uitleggen aan enkele heethoofden rond het Guldensporenstadion. Een felbevochten bekerzege op RWDM en een zware thuisnederlaag tegen KAA Gent waren de laatste twee duels van Custovic bij Kortrijk. De tweede trainer in minder dan vier maanden tijd mocht zijn kastje leegmaken bij Kortrijk.

Derde coach, goeie coach

Het bestuur liet er geen gras over groeien en had vier dagen na het ontslag van Custovic al een andere hoofdcoach beet. En wat voor een. Degradatiespecialist bij uitstek Bernd Storck. De Duitser kon de rol van wonderdokter wel op zich nemen, maar daar moest alles (letterlijk) en iedereen voor wijken. Overbodige spelers waren niet meer welkom, er werd van bank gewisseld, de netten van het eerste veld werden vervangen omdat ze te groen waren door de regen, er moesten andere stoelen in de perszaal komen, hij wou een eigen bureau, er werd een nieuwe fitness geïnstalleerd,… Storck meende het iets te hard, maar dat is zijn tactiek en zijn harde aanpak werkte wel. Twee speeldagen voor het afsluiten van de reguliere competitie redde hij KV Kortrijk. Na Moeskroen en Cercle flikte hij het opnieuw. Nu vertoeft hij opnieuw in Duitsland en mag het bestuur voor de vierde keer in minder dan een jaar zoeken naar een nieuwe hoofdcoach.