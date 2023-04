Zijn naam doet alvast het beste vermoeden, maar wat mogen we precies verwachten van Michal Skoras (23)? De eerste zomertransfer van Club Brugge ontbolsterde dit seizoen helemaal in Polen (en in de Conference League) met Lech Poznan. Zijn coach is geen onbekende: John van den Brom. “Het is echt een sterk ventje.”