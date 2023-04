Opmerkelijke oproep Brussels Airport: “Kom met het openbaar vervoer, onze parkings zitten zo goed als vol”

Lang weekend, schoolvakanties in het franstalig onderwijs en in Nederland: het wordt druk op Brussels Airport, en de parkings barsten uit hun voegen. De luchthavenuitbater roept reizigers op om, als het mogelijk is, het openbaar vervoer te nemen naar de luchthaven of anders extra vroeg te komen.

Donderdag op het middaguur waren er nog een 200-tal plaatsen vrij in de Parkings 1, 2 en 3. “Vrijdag wordt een rode dag met meer dan 69.000 passagiers. Het zal dan moeilijk worden om nog een vrije parkeerplaats te vinden”, zo luidt het bij Brussels Airport.

We staan voor een verlengd weekend, wat betekent dat veel mensen een korte reis maken. Liefst met het vliegtuig om niet te veel tijd te verliezen. “Komt daarbij dat in het franstalige onderwijs vrijdag de lentevakantie begint. Die loopt niet meer samen met onze paasvakantie. En ook in Nederland is het meivakantie tot 7 mei. Veel Nederlanders vertrekken vanop Zaventem, we zien heel veel Nederlandse nummerplaten in de parkeergarages”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport.

LEES OOK. Reizen is fors duurder geworden: op deze bestemmingen zijn prijsstijgingen het grootst (+)

Shuttles

Brussels Airport roept reizigers nu op om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen. Voor wie een vroege vlucht heeft, is met het openbaar vervoer komen vaak geen optie. Bovendien verkoopt touroperator Corendon vliegtuigtickets met parkeerplaats op Brussels Airport.

“Lukt het niet om met het openbaar vervoer te komen, kom dan extra op tijd. Als alle parkeergarages vol staan, hebben we wel een aantal alternatieven achter de hand. Maar dan moeten reizigers wel met shuttles naar het luchthavengebouw worden gebracht. En dat vraagt natuurlijk extra tijd”, zegt Nathalie Pierard.