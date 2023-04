Rechten Buffalo’s vijf dagen na debacle tegen Oostende de rug? Drie grote uitdagingen voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent

Het stof leek even te gaan liggen maar de wonden worden nog volop gelikt. De Europe play-offs staan al meteen voor de deur. Vanavond moeten de Buffalo’s alweer aan de bak wanneer Westerlo op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Dit zijn alvast de drie grootste uitdagingen voor AA Gent.

1. Verzoen fans opnieuw met spelers

Vorige zondag werden de trouwe Gentse fans meer dan ooit in hun ziel geraakt. De trots van de o zo fiere Buffalo-fan is danig gekrenkt en ook financieel kan de zwaar verstoorde relatie tussen club en fans gevolgen hebben. De voorbije maanden leek AA Gent – mede dankzij het harde werk van communicatiemanager Tom Vandenbulcke – er toch in te slagen om de fans opnieuw massaal naar het stadion te lokken. Die positieve vibe lijkt nu alweer voorbij.

Zowaar geen eenvoudige opdracht dus voor Hein Vanhaezebrouck, die evenwel tegengas durft te geven. “Club Brugge pakte in elf jaar geen enkele prijs, maar jaar na jaar hadden ze meer abonnementen. In Play-off 2 zou er daar 24.000 man hebben gezeten. Elke vereniging is anders, maar om nu te zeggen: we haken af omdat we geen Play-off 1 hebben gehaald… Het zou een mirakel geweest zijn.”

2. Pep spelers op voor Europe play-offs

De hoop op Europees voetbal is nog niet (helemaal) vervlogen in de Ghelamco Arena. Al zullen de Buffalo’s dan wel minstens de Europe play-offs moeten winnen. Afhankelijk van het resultaat in de finale van de Croky Cup volgt dan nog eventueel een duel met de vierde in de eindstand van de Champions’ play-offs.

Enkele vermetele Gentse fans zien in een rechtstreeks duel met Club Brugge zelfs dé kans om sneller dan verwacht sportieve weerwraak te kunnen nemen. Anderen hopen dan weer op een bekerzege voor Antwerp, waardoor eindwinst in de Europe play-offs zekerheid biedt over een (voorronde)ticket voor de Conference League.

Hein Vanhaezebrouck beseft dat het allerminst evident wordt voor zijn team. De Gentse coach kampt met de nodige personeelsproblemen. “De groep die overblijft, is er klaar voor. De voorbije dagen hebben we opnieuw wedstrijdvormen afgewerkt met elf basisspelers tegen een team van stafleden en beloften. We hebben nu ook vier beloften opgeroepen om toe te voegen aan de kern. Onzeker dat ze alle vier op de bank zitten, maar toch al zeker twee.”

“Mijn grootste fout is dat ik ben meegegaan in het financiële verhaal en zelf heb voorgesteld om met een kleinere kern te werken. Dat betreur ik nu inderdaad ook wel” Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent

3. Durf mea culpa te slaan, Buffalo’s

De voorbije dagen bleef het bijzonder stil in Gent. Niet zo vreemd, maar een dag voor de partij tegen Westerlo drong een reactie zich toch op. Uiteraard is een coach dan het eerste aanspreekpunt. Vergis u niet, we hebben tonnen respect voor de vakman Hein Vanhaezebrouck, maar soms is het nuttig dat ook het Gentse sportieve opperhoofd de hand in eigen boezem steekt na een debacle zoals tegen Oostende.

Niemand is onfeilbaar, maar ook een topcoach met 653 officiële wedstrijden op de teller ontsnapt niet aan de universele wetten van het profvoetbal. Dat leek daags voor de partij tegen Westerlo evenwel een brug te ver voor Vanhaezebrouck, die onomwonden concludeerde: “Mijn grootste fout is dat ik ben meegegaan in het financiële verhaal en zelf heb voorgesteld om met een kleinere kern te werken. Dat betreur ik nu inderdaad ook wel.”