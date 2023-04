Opperbevelhebber Hongaarse leger ontslagen

De commandant van de Hongaarse strijdkrachten is donderdag plotsklaps en met onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven. Dat blijkt donderdag uit een decreet dat president Katalin Novak heeft ondertekend en in het staatsblad is verschenen.

De 49-jarige Romulusz Ruszin-Szendi was in 2019 de jongste militair ooit die opperbevelhebber van het Hongaarse leger werd. Hij “zal zijn land blijven dienen op een ander domein”, zo stelde het ministerie van Defensie in een mededeling. Ruszin-Szendi wordt opgevolgd door de 52-jarige Gabor Borondi, momenteel Hongaars vertegenwoordiger bij de NAVO en de EU in Brussel.

De Hongaarse autoriteiten verstrekten geen toelichting bij het ontslag van Ruszin-Szendi. Zijn vertrek komt er wel nadat dit jaar al honderden militairen naar de uitgang werden geduwd, zo blijkt uit cijfers die gepubliceerd werden in de pers, maar nooit officieel bevestigd werden.

De regering van premier Viktor Orban besloot tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne om de strijdkrachten te moderniseren. Vanuit die optiek keurde het parlement in januari een wet goed die het ministerie van Defensie in staat stelt om elke soldaat ouder dan 45 jaar weg te sturen.

De oppositie stelt evenwel dat het gaat om een “zuivering”, die tot doel heeft om officieren die pro-Navo zijn te vervangen door meer buigzaam militair personeel, dat mogelijk gunstiger staat tegenover het Kremlin.

Hongarije is lid van de NAVO, maar Orban onderhoudt in tegenstelling tot zijn partners in de NAVO en de Europese Unie nog steeds goede banden met Moskou. Hij is ook terughoudend in zijn steun aan Oekraïne. Zo weigert Boedapest wapens te leveren aan Kiev, alsook de transit van andere wapenleveringen via zijn grondgebied.