Lior Refaelov ziet contract bij Anderlecht niet verlengd: “Hij heeft veel te zeggen, maar zal volgend seizoen op het veld antwoorden”

Anderlecht heeft op Twitter afscheid genomen van Lior Refaelov, wiens contract op het einde van het seizoen afloopt. Paars-wit zal de 37-jarige aanvallende middenvelder dus als vrije speler laten gaan. Refaelovs makelaar Dudu Dahan maakt in de reactie duidelijk dat Refaelov wil doorgaan met voetballen. “Lior heeft veel te zeggen over wat er gebeurd is, maar met zijn gebruikelijke klasse zal hij

Het hing in de lucht, maar de knoop is nu ook doorgehakt. Lior Refaelov – gisteren 37 geworden – blijft niet bij Anderlecht.

“Ik heb erg mooie momenten meegemaakt bij deze club. Uiteraard waren er ook een aantal moeilijke momenten en ik had liever na een succesvol seizoen afscheid genomen. Toch heb ik nergens spijt van”, zegt Refaelov in een reactie op de clubwebsite. “Ik wens de club, de staf en mijn teamgenoten oprecht het allerbeste voor de toekomst en ik wens niets liever dan dat Anderlecht zo snel mogelijk terugkeert naar waar het thuishoort.”

Refaelov heeft niet veel zin om Anderlecht iets te verwijten, maar op Instagram schemeren er toch revanchegevoelens door in een reactie van Refaelovs jarenlange makelaar Dudu Dahan. Die laat tegelijk weten dat de 37-jarige Israëlische aanvallende middenvelder wil doorgaan met voetballen.

“Lior heeft veel te zeggen en te vertellen over wat er gebeurd is,” schrijft Dudu Dahan, “maar met zijn gebruikelijke klasse zal hij dat volgend seizoen op het veld doen, dat zal het beste en duidelijkste antwoord zijn. Rafa is hongeriger en passioneler dan ooit. Het wordt een fascinerende zomer. Wacht maar af!”

Gesprekken leveren niets op

De spelverdeler wiens contract afliep, had verschillende gesprekken met CEO Sports Jesper Fredberg en coach Brian Riemer maar er kwam geen oplossing uit de bus. De hoofdreden daarvoor is dat Rafa zeker nog twee à drie jaar een belangrijke speler wil zijn. Die garanties kon Anderlecht hem niet geven. Hij zou de volgende seizoenen wellicht minder en minder basisspeler zijn en ook het spelsysteem van Anderlecht ligt hem niet meer zo goed. De afgelopen maanden moest Refaelov heel vaak de linkerflank mee afdekken in het pressingsysteem van Riemer.

De voormalige gouden schoen speelde op twee seizoenen 91 matchen voor paars-wit waarin hij goed was voor 25 goals en 13 assists.

“We nemen afscheid van een speler die veel heeft gegeven voor deze club”, zegt CEO Sports Jesper Fredberg op de website van Anderlecht. “Rafa is niet alleen een klassespeler op het veld, maar ook een echte gentleman ernaast. Maar op dit moment moet de club een aantal beslissingen nemen in functie van onze strategie voor de toekomst. Iedereen hier wenst Rafa veel succes in zijn verdere carrière en we hopen dat onze paden elkaar in de toekomst weer zullen kruisen.”

Anderlecht ziet zo een goedbetaalde speler vertrekken, maar waar diens toekomst nu ligt is onduidelijk. Het gezin Refaelov heeft gebouwd in het Antwerpse en zijn oudste zoon voetbalt bij de jeugd van Antwerp. Er is altijd wel interesse vanuit zijn vaderland Israël, maar de speler zal ongetwijfeld eerst andere opties aftoetsen.