Russen voeren herbevolkingsstrategie uit in bezette gebieden in Oekraïne

Rusland deporteert lokale inwoners uit de bezette gebieden in Oekraïne en vervangt hen met Russen. Dat merkt The Institute for the Study of War (ISW) op in hun laatste analyse van de oorlog.

“Rusland lijkt door te gaan met een doelbewuste ontvolkingscampagne in de bezette gebieden van Oekraïne”, schrijft het ISW, een Amerikaanse non-profit onderzoeksgroep. Dat doen ze op basis van enkele uitspraken van de Oekraïense viceminister van Defensie Hanne Malyar. Zij zei dat Rusland probeert de etnische samenstelling van Oekraïne te veranderen door op grote schaal mensen uit armere en afgelegen regio’s in Rusland te verhuizen naar bezette delen van Oekraïne. Maar tegelijkertijd worden ook heel wat lokale Oekraïeners gedwongen gedeporteerd naar Rusland. De focus zou nu vooral op Loegansk liggen.

Eerder rapporteerde het ISW al over zulke praktijken in Cherson in 2022. Toen gebeurde dat onder het mom van humanitaire evacuaties.

Rusland organiseerde al “onwettige” en “illegale” referenda in vier bezette regio’s, waarna ze verklaarden dat die gebieden nu bij Rusland zouden horen. Volgens het ISW zou Rusland met de doelbewuste ontvolkingscampagne proberen om de bezette gebieden sociaal, administratief, politiek en economisch verder te integreren in Rusland.

The Institute for the Study of War wijst erop dat dergelijke “etnische zuivering” een duidelijke schending is van het Verdrag van Genève.

