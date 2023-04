Voortvluchtige ‘Ndrangheta-maffiabaas die jarenlang op de loop was in Genua gevat

Italiaanse speurders hebben in Genua een maffiabaas van de ‘Ndrangheta gevat die al jarenlang op de loop was. Speciale eenheden konden de 49-jarige Pasquale Bonavota na lang zoeken in de Noord-Italiaanse stad oppakken, deelde de carabinieri donderdag mee.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi bedankte de betrokken ordediensten en feliciteerde hen met de arrestatie, die hij “een groot succes” noemde. De man werd al sinds 2018 gezocht en stond op het lijstje van de gevaarlijkste voortvluchtige personen van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bonavota wordt onder meer beschuldigd van lidmaatschap van de maffia, moord, illegaal wapenbezit en drugshandel. Hij was tot voor kort volgens de speurders de baas van de Sant’Onofrioclan van de ‘Ndrangheta.

Dit jaar konden al meerdere langgezochte maffiosi worden gevat. Zo lukte het de Italiaanse autoriteiten midden januari nog om Matteo Messina Denaro, het hoofd van de Siciliaanse maffia of de Cosa Nostra, in te rekenen. Hij was al meer dan dertig jaar voortvluchtig. En in samenwerking met buitenlandse autoriteiten konden ook twee hooggeplaatste maffiosi worden opgepakt in Frankrijk en op Bali.