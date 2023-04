Casper Terho, het nieuwe goudhaantje van Union, is klaar om helemaal door te breken in de play-offs: “Onze ambitie? Kampioen worden”

Casper Terho kwam Union in januari versterken, maar echt veel speelminuten kreeg de amper 19-jarige Fin aanvankelijk niet van coach Karel Geraerts (41). Tot in de terugwedstrijd in de Europa League tegen Bayer Leverkusen: Terho viel na de rust in en maakte meteen zijn eerste goal voor de Brusselaars. Zondagavond werd hij beloond met een basisplaats tegen Kortrijk, goed voor twee goals. Net op tijd in vorm voor de play-offs?

Casper Terho werd in september al aangekondigd als de eerste wintertransfer van Union. De Finse jeugdinternational tekende een contract tot juni 2026 met een optie op een extra jaar. Tot de terugmatch tegen Leverkusen kreeg Terho nog maar 24 speelminuten bij Union, maar twee wedstrijden verder zit hij al aan 157 minuten. Goed voor drie goals.

Coach Karel Geraerts verklaart waarom hij nog niet zo veel aan de bak kwam. “Casper kwam in januari bij ons, en hij heeft zich even moeten aanpassen aan de intensiteit op training”, aldus de 41-jarige Limburger. “Maar de laatste twee maanden zag je dat hij steeds meer op de deur kwam kloppen, alleen is het zo dat ik als coach bepaalde keuzes moet maken. De concurrentie is op zijn positie enorm en ik moet ook een bepaald aantal Belgen op het wedstrijdblad kunnen zetten. Dat zijn allemaal dingen waarmee ik rekening moet houden. Op een gegeven moment moet je toch de spelers belonen die in vorm zijn, dat doe ik met iedereen van mijn ploeg. Dan is het aan hen om daar iets mee te doen. Casper heeft alleszins getoond dat hij een heel interessant profiel heeft voor ons”, aldus de coach.

Weg uit Finland

Terho zelf geeft toe dat de aanpassing naar het Belgische voetbal niet heel makkelijk was. “Het eerste halfjaar is inderdaad lastig, er is hier een heel andere cultuur. Natuurlijk heb ik wat tijd nodig om mij aan te passen, het is ook de eerste keer dat ik mijn thuisland en mijn gezin verlaat. Dat was moeilijk, maar mijn team helpt mij zo goed mogelijk. Ik spreek ook geen Frans of Nederlands, en ook mijn Engels is niet heel goed. Ik ben wel van plan om Franse lessen te volgen.”

“Wie de sterkste tegenstander is in deze play-offs? Geen idee, dat maakt ook niet uit. We moeten gewoon ons eigen spel spelen” Casper Terho, Union

En toch kan je zien dat Terho in de toekomst een belangrijke pion kan worden voor Union. Tegen Kortrijk was de Fin een van de betere Unionisten op het veld: een hoopgevende prestatie met het oog op de play-offs? “Natuurlijk wil ik meer spelen”, hoopt Terho zich helemaal te kunnen ontplooien in de Champions’ play-offs. “Maar ik besef ook dat de kwaliteit binnen deze kern erg groot is. Mijn persoonlijke ambitie voor de rest van dit seizoen is om meer minuten te maken, al is het team het allerbelangrijkste. We willen kampioen worden. We spelen nog twee keer tegen Genk en we hebben nog alles in eigen handen. Wie de sterkste tegenstander is in deze play-offs? Geen idee, dat maakt ook niet uit. We moeten gewoon ons eigen spel spelen”, besluit de wingback van Union.