Tien procent meer leerlingen voor examencommissie

Bijna 4.000 leerlingen schreven zich vorig jaar voor het eerst in bij de centrale examencommissie, de vroegere middenjury. Dat is een stijging met liefst tien procent.

Tijdens corona kenden de inschrijvingen bij de examencommissie een dipje, maar vorig jaar steeg dan aantal naar een nieuw hoogtepunt. Precies 3.930 nieuwe leerlingen klopten in 2022 aan bij de examencommissie. Het jaar voordien ging het om 3.561 jongeren. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minister Ben Weyts (N-VA).

De examencommissie was ooit bedoeld voor jongeren die thuis les volgen of voor volwassenen die toch nog wilden proberen een middelbaar diploma te halen. De voorbije jaren doen steeds meer jongeren een beroep op de ‘middenjury’.

“Het klopt dat we meer inschrijvingen hebben dan in het vorige jaar, maar we kunnen daar geen exacte oorzaak aan verbinden”, zegt afdelingshoofd Evi Verduyckt. “We bevragen onze kandidaten bij de inschrijving wel naar hun motivatie. De meerderheid was niet geslaagd op school en wilde zijn traject verderzetten bij de examencommissie.”

Verduyckt wijst ook op de vrijheid die de examencommissie aan jongeren geeft. “Sommige jongeren geven aan dat ze zelfstudie verkiezen boven de klas. Anderen willen de leerstof graag op eigen tempo studeren en kiezen ervoor hun examens te spreiden, combineren een topsportcarrière met de examencommissie of werken en studeren tegelijkertijd. Anderen willen hun diploma sneller halen. De kandidaten leggen immers graadexamens af en werken niet in klassieke schooljaren.” (jvde)