Neen, Olivier Vandecasteele stapt eerstdaags niet als een vrij man op een Iraans vliegtuig. En neen, de ngo-medewerker mag tijdens zijn detentie niet sporadisch gaan shoppen in Teheran. Alsook de oppositie niet achter de vergiftiging van tienermeisjes in ruim honderd scholen zit. Een inkijk in de Iraanse georkestreerde staatspropagandamachine.