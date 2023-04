Oekraïense defensieminister tempert verwachtingen over tegenoffensief

Het is pure emotie, zegt de Oekraïense minister van Defensie Oleksej Reznikov op de Oekraïense televisiezender RBK. ‘Na Slangeneiland, de oblasten Kiev, Tsjernihiv, Soemi, Charkov en de stad Cherson snakt iedereen naar een volgende overwinning.’ Die hoop is goed, al waarschuwt de minister voor ­torenhoge verwachtingen. ‘Zo word je achteraf niet teleurgesteld. Niets is eenvoudig in een oorlog.’ De druk op Oekraïense schouders is volgens hem toegenomen. ‘Aanvankelijk wilde men Oekraïne zien overleven en geloofde men niet in de overwinning.’

De Oekraïners laten bewust niet in hun kaarten kijken, licht Reznikov toe. Hoe langer de vijand in dubio zit over de plannen van Kiev, hoe beter. ‘Hopelijk komt het onverwacht voor jullie,’ zegt hij aan de pers, ‘want dat is het punt. Niemand mag merken dat het begonnen is.’

Hoewel Reznikov stelt dat er geen offensief in de lucht hangt, zinspeelde hij daar zelf eerder wel al op. Toen duidelijk werd dat westerse bondgenoten Leopard 2-tanks zouden leveren, zag hij die een rol spelen in een aankomend tegenoffensief. Kyrylo Boedanov, het hoofd van de militaire inlichtingendiensten, spreekt sinds januari geregeld over een tegenoffensief dat mikt op de grenzen van het Oekraïense territorium uit 1991. Voor een goed begrip: dat is inclusief de Krim. Recente operaties op de linkeroever van de Dnjepr in Cherson bliezen de speculaties over een nakend lenteoffensief nieuw leven in.

Oekraïense soldaten worden opgeleid. — © anadolu/getty

Intussen zijn ook de twaalf nieuwe Oekraïense brigades zo goed als gevechtsklaar. Het gaat telkens om 4.000 à 5.000 manschappen. Negen ervan kregen een Navo-opleiding en -uitrusting. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, gaf donderdagmorgen enkele cijfers mee over de brigades: 1.550 voertuigen, 230 tanks en ander materiaal, waaronder munitie. ‘Het plaatst Oekraïne in een goede positie om bezet gebied verder te heroveren’, besloot Stoltenberg.

Russen nerveus

Westerse inlichtingendiensten merken aan Russische zijde nervositeit over het lenteoffensief. Britse diensten zagen zandzakken op het dak van de kerncentrale in Zaporizja. ‘Het is de eerste keer dat de reactorgebouwen worden geïntegreerd in tactische defensieve plannen’, legt Londen uit. ‘Rusland heeft die constructies allicht opgezet uit vrees voor een groot Oekraïens offensief.’ Amerikaanse satellieten stelden dan weer vast hoe een militaire basis in het noorden van de Krim leegloopt. ‘Daar werden veel Russische tanks, gepantserde voertuigen en artillerie bewaard’, weet nieuwszender CNN. Ten slotte zouden de Russen volgens Oekraïne aan extra verdedigingslinies timmeren rond het bezette Marioepol.

Militair zitten de Russen nog niet op hun tandvlees. ‘Hun luchtmacht liep slechts beperkte verliezen op, wellicht zo’n 80 toestellen’, verklaarde de Amerikaanse generaal Christopher Cavoli voor een parlementaire commissie. Moskou heeft volgens zijn schattingen nog 1.000 bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen achter de hand. Op zee verloor Rusland slechts één schip. Qua manschappen komt het Kremlin ook niet meteen in nauwe schoentjes. Er stierven al bijzonder veel soldaten, maar ‘een groot deel van het Russische leger ondervond nog geen negatieve impact’, klonk het zakelijk.