Tottenham wordt in de eerste helft weggespeeld door Manchester United, maar knokt zich terug naar een gelijkspel

Tottenham heeft zich na een 0-2-achterstand halfweg teruggeknokt naar een belangrijk gelijkspel tegen Manchester United (2-2). Dankzij het punt staan de Spurs op de vijfde plaats, die recht geeft op Europa League-voetbal, maar ze hadden moeten winnen om de hand te kunnen reiken naar het Champions League-ticket van Manchester United. Harry Kane, gegeerd door Manchester United, had een belangrijk aandeel in de comeback, dankzij een knappe assist voor de 2-2 van Son.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kane had zo zijn revanche beet tegenover de fans van Manchester United, die hem toezongen: “Harry Kane, we zien je in juni”, daarmee verwijzend naar de geruchten dat United het clubmonument van Tottenham komende zomer wil binnenhalen.

Manchester United domineerde Tottenham totaal in de eerste helft en hoefde daarvoor niet groots te voetballen. De ploeg van Erik ten Hag had het middenveld stevig in handen met de gouden driehoek Eriksen-Casemiro-Bruno Fernandes en deelde zo de lakens uit.

Manchester United kan het zich achteraf beklagen dat het in die fase van de wedstrijd niet feller had doorgeduwd. Maar er is geen man overboord, want de Mancunians blijven met nog twaalf punten te verdelen stevig op de vierde plaats staan. Tottenham en Aston Villa volgen immers op zes punten.

Newcastle won wel met 1-4 van Everton en telt daardoor twee punten meer dan Manchester United en staat derde.

Na amper zeven minuten stond de 0-1 al op het bord en gingen de kopjes bij Tottenham hangen. Marcus Rashford wist zich vrij te knokken op het middenveld en bediende Sancho op links. De Engelse international kapte naar binnen en plaatste de bal mooi in de verste hoek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ivan Perisic wist de 0-2 op slag van rust eerst nog te voorkomen door de bal van de lijn te koppen, maar even later was het toch raak. Ditmaal was Rashford zelf de afwerker na een heerlijke lange bal van Bruno Fernandes. Eric Dier liet zich veel te makkelijk aftroeven in die fase.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Manchester United had de hele eerste helft gedomineerd, maar na 55 minuten maakte Tottenham er weer een wedstrijd van. Perisic kreeg te veel ruimte en kon voorzetten, Harry Kane zag zijn poging nog afgeblokt, maar Pedro Porro pikte de bal op en poeierde hem heerlijk met de wreef in de bovenhoek.

© AP

United behield de controle, maar Tottenham dreigde wel meer dan voor rust. Son en Dier lieten uitstekende kansen liggen om de bordjes in evenwicht te brengen, maar Tottenham geloofde er wel weer in. De nieuwe hoofdcoach ad interim Ryan Mason, die drie dagen geleden had overgenomen van de andere ad interim-coach Cristian Stellini, moet bij de rust iets goeds gezegd hebben in de kleedkamer.

Tottenham sleepte nog een punt uit de brand dankzij een doelpunt van Son op aangeven van Harry Kane. Ryan Mason was daar kennelijk gelukkig mee, want hij wisselde doelpuntenmaker Son voor Japhet Tanganga, een centrale verdediger.