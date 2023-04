“Donald Trump verkrachtte mij en ik werd zo gehaat dat ik kogels kocht”, getuigt E. Jean Carroll

Auteur E. Jean Carroll heeft op haar proces tegen oud-president van de VS Donald Trump getuigd over de vermeende verkrachting door hem en de gevolgen daarvan. “Ik kan het vandaag nog voelen.”

“Ik ben hier omdat Donald Trump mij verkracht heeft, en toen ik erover schreef, loog hij en zei hij dat het niet gebeurd was.” Zo begon de 79-jarige schrijfster woensdag haar getuigenis voor de jury in een federale burgerlijke rechtbank in New York. “Hij loog en vernielde mijn reputatie, en ik ben hier om te proberen mijn leven terug te krijgen.”

De voormalige Elle-adviescolumniste zegt sinds 2019 dat Trump haar eind 1995 of begin 1996 heeft verkracht in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan.

Ze hadden elkaar jaren eerder al ontmoet en Carroll vond hem heel sympathiek, vertelde ze. Toen ze het warenhuis op de bewuste dag wilde verlaten, herkende Trump haar en zei hij: “Hé, jij bent die adviesdame”, volgens Carroll. Waarop zij zei: “Hé, jij bent die vastgoedmagnaat.”

Hij vroeg haar een cadeau te helpen kiezen voor een andere vrouw, in de lingerieafdeling. Ze grapte dat hij een doorschijnend pakje moest passen, waarna hij haar naar de paskamers leidde. Ze dacht dat het grappig was, “een beetje zoals een Saturday Night Live sketch”.

© REUTERS

Maar in het pashokje verkrachtte Trump haar, volgens Carroll, die het moeilijk kreeg toen ze dat in detail beschreef voor de jury. Het deed “extreem veel pijn”, zei ze. “Ik kan het vandaag nog altijd voelen. Het zorgde ervoor dat ik nooit meer een romantisch leven kon hebben.”

Ze kon Trump uiteindelijk van zich af duwen, maar voelde zich beschaamd dat het zover was kunnen komen. “Ik dacht dat het mijn schuld was. Omdat ik met hem had geflirt.” Ze was bang dat Trump wraak zou nemen als ze aangifte deed en dat ze ontslagen zou worden.

Kogels gekocht

Pas in 2019, geïnspireerd door de #MeToo-beweging, bracht ze haar verhaal naar buiten. Met de gevreesde gevolgen. Trump noemde haar een leugenaar en zijn aanvallen leidden volgens Carroll tot haar ontslag bij Elle. Ze verloor een publiek van 8 miljoen lezers. Bovendien werd ze overstelpt met kritiek. “Mijn God, de kracht waarmee de haat op mij afkwam was verbijsterend”, getuigde Carroll. Het werd zo erg dat ze zelfs nieuwe munitie kocht voor een vuurwapen dat ze had.

Toen haar gevraagd werd of ze spijt had dat ze haar verhaal deed, begon ze te snikken. “Ik heb hier al zo’n honderd keer spijt van gehad. Maar uiteindelijk betekent het alles voor mij om eindelijk mijn dag in de rechtbank te krijgen.”

© REUTERS

Carroll klaagde de voormalige president aan wegens smaad. Een nieuwe wet in New York maakte het onlangs mogelijk de aanklacht van aanranding toe te voegen.

Een advocaat van de ex-president zei dat de schrijfster het gerecht “misbruikt voor geldgewin, voor politieke redenen en voor haar status”. Ze zou samengespannen hebben met haar vriendinnen om Trump valselijk te beschuldigen en zo politiek te beschadigen, omdat ze hem “haten” sinds hij de presidentsverkiezing van 2016 won.

Dat haar rechtszaak politiek gemotiveerd zou zijn, ontkende ze. “Ik vereffen helemaal geen politieke score”, aldus Carroll. “Ik ben een persoonlijke rekening aan het vereffenen omdat hij me herhaaldelijk een leugenaar noemde, en het heeft echt mijn reputatie gedecimeerd.”

Rechter tikt Trump op de vingers

De rechter die de zaak voorzit, tikte Trump woensdag op de vingers omdat hij Carroll ondertussen blijft aanvallen.

Kort voor de start van de zitting had hij op zijn sociaal platform Truth Social gevraagd: “Gelooft iemand dat ik een toen bijna 60 jaar oude vrouw die ik niet kende zou meenemen in een klein pashokje (...) en haar zou ...”, aldus Trump, die Carroll beschreef als “Miss Bergdorf Goodman”, een verwijzing naar de winkel waar de verkrachting zou hebben plaatsgevonden. Hij stelde ook in vraag hoe hij, die “heel bekend was, om het mild uit te drukken”, haar ongemerkt misbruikt kon hebben. “Ze schreeuwde niet? Er zijn geen getuigen? Niemand zag dit?” Hij noemde Carrolls advocaat een “politieke medewerker” en deed de verkrachtingszaak af als “een verzonnen scam”. “Dit is een frauduleus en vals verhaal - Heksenjacht!”

© AP

Rechter Lewis Kaplan zei dat de post “volstrekt ongepast” leek en waarschuwde dat Trump zich nog meer juridische problemen op de hals kan halen als hij zulke uitspraken blijft doen. Trumps advocaat zei dat hij de oud-president zou vragen te stoppen met posts schrijven over de zaak.

Trump is voorlopig afwezig gebleven op het proces. Eerder verklaarde hij dat Carroll “niet zijn type” was. Nochtans verwarde Trump haar bij het zien van een oude foto wel met zijn ex-vrouw Marla Maples, met wie hij getrouwd was van 1993 tot 1999.