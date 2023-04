Mike Pence heeft getuigd in onderzoek naar rol Donald Trump bij bestorming Capitool

Voormalig vicepresident van de VS Mike Pence heeft getuigd voor een ‘grand jury’ in het onderzoek naar pogingen van Donald Trump om de presidentsverkiezing van 2020 te ondermijnen.

Mike Pence was donderdag meer dan zeven uur aanwezig in een streng bewaakte federale rechtbank in Washington, berichtten ABC en NBC News. Volgens bronnen die met Reuters en CNN spraken, is Pence er voor een grand jury gekomen in het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar pogingen van oud-president Donald Trump om het resultaat van de presidentsverkiezing van 2020 om te keren en Trumps rol in de gewelddadige bestorming van het Capitool.

Het is voor het eest in de moderne geschiedenis van de VS dat een gewezen vicepresident moest getuigen over de president waarmee hij nog heeft samengewerkt.

Pence zou ruim vijf uur lang als getuige vragen beantwoord hebben. Wat hij aan de grand jury verklaard heeft, blijft voorlopig geheim. Een grand jury is in de VS een groep burgers die moet oordelen of er voldoende bewijsmateriaal is om iemand aan te klagen.

Aan de getuigenis van de vroegere vicepresident is heel wat juridisch getouwtrek vooraf gegaan. Eind maart had een rechter beslist dat Pence moest getuigen, maar Trump had die beslissing aangevochten. Woensdag had de oud-president nog maar zijn poging in beroep verloren om de getuigenis tegen te houden, en er werd verwacht dat hij nog verdere juridische stappen zou nemen om de getuigenis te proberen blokkeren.

Trump was volgens Pence verantwoordelijk

Pence was opgeroepen om te getuigen over wat hij besprak met Trump in de aanloop naar en op 6 januari 2021, de dag waarop Trump-aanhangers het Capitool bestormden in een poging de bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden tegen te houden.

Pence zelf verzette zich niet tegen de oproeping om te getuigen. Hij liet eerder verstaan dat hij Trump verantwoordelijk acht voor de bestorming. Volgens Pence bracht de toenmalige president ook hem, zijn familie en iedereen in het Capitool in gevaar.

Trump had de vicepresident afgeschilderd als een verrader omdat hij zei niet bevoegd te zijn om de bekrachtiging van het verkiezingsresultaat tegen te houden, als voorzitter van de zitting in het parlementsgebouw op de dag van de bestorming. Trump en zijn aanhangers wilden dat hij het resultaat niet zou bekrachtigen omdat ze geloofden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen.

Mike Pence zal zich naar verwachting kandidaat stellen voor de presidentsverkiezing van 2024 en het dus tegen zijn Republikeinse partijgenoot Trump opnemen.