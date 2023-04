Pelé als synoniem voor uitmuntendheid in woordenboek opgenomen

“Pelé”, de bijnaam van de legendarische Braziliaanse voetballer Eson Arantes do Nascimento, is woensdag als woord in het Braziliaanse Michaelis-woordenboek van de Portugese taal opgenomen.

In Brazilië werd de naam van de op 29 december 2022 overleden Pelé in de volksmond al vaak als synoniem voor uitmuntendheid gebruikt. Het Michaelis-woordenboek omschrijft pelé (zonder hoofdletter) als “uitzonderlijk, onvergelijkbaar, uniek”.

“Iets of iemand buiten het gewone, iets of iemand die door zijn kwaliteit, waarde of superioriteit niet kan worden gelijkgesteld met iets of iemand anders, zoals Pelé®, bijnaam van Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), beschouwd als de grootste sportman aller tijden”, definieert Michaelis het nieuwe woord in zijn online versie van het woordenboek. De uitgever geeft ook enkele voorbeelden van het gebruik ervan: “Hij is de pelé van basketbal”, “zij is de pelé van het tennis”, “zij is de pelé van de Braziliaanse dramaturgie”.

Ook in de volgende gedrukte versie van Michaelis zal het nieuwe woord opgenomen worden. De Braziliaanse Academie der Letteren heeft het voorbeeld van Michaelis nog niet gevolgd.

Dat Pelé vier maanden na zijn overlijden deel uitmaakt van de Portugese woordenschat, is te danken aan de campagne “Pelé in het woordenboek”, een gezamenlijk initiatief van de Pelé Foundation, zijn ex-Club Santos en de televisiezender Sportv van de Globo-groep, het grootste mediaconglomeraat van Brazilië.