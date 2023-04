Braziliaans gerecht verbiedt berichtendienst Telegram

Het gerecht in Brazilië heeft een tijdelijk verbod bevolen op de berichtendienst Telegram. Het bedrijf weigerde gegevens over neonazigroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie.

Telegram zal een boete van 1 miljoen real (180.000 euro) per dag krijgen tot het de rechtbankbeslissing naleeft.

Volgens minister van Justitie Flavio Dino zijn op Telegram antisemitische groepen actief. “We weten dat dit aan de basis ligt van geweld tegen onze kinderen en jongeren”, zei hij.

De Braziliaanse politie had gegevens opgevraagd bij Telegram in het kader van een onderzoek naar een schietpartij op een school in Aracruz in november.

Telegram op twee derde van gsm’s

De regering van president Luiz Inacio Lula da Silva wil fake news en haat op het internet strenger aanpakken. Eerder deze maand uitte de Braziliaanse overheid al kritiek op Twitter, dat berichten over geweld in Braziliaanse scholen niet goed zou modereren.

Bijna twee derde van de Braziliaanse smartphonegebruikers heeft Telegram gedownload, zo blijkt uit een recente bevraging.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf botst met de Braziliaanse autoriteiten. Vorig jaar sprak het Hooggerechtshof ook al een verbod uit, maar Telegram ging toen snel in op de eisen – fake news weghalen – waardoor het platform uiteindelijk niet offline moest.