Bedrijfswereld wil fiscale hervorming beperken

De federale regering laat het best haar ambitie varen om nog een fiscale hervorming door te voeren waarbij ze 6 miljard euro aan belastingen verschuift. Beperk de ambitie tot 1,5 miljard en verschuif de focus naar eenvoud en concurrentiekracht: die boodschap geeft Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, vrijdag in De Tijd.

Timmermans zegt dat het standpunt van de bedrijfswereld over de fiscale hervorming de voorbije maanden almaar harder is geworden en dat de ongerustheid is toegenomen. Hij verwijst naar de geplande belastingen op durfkapitaal en op flexibele hr-instrumenten als opties, warrants en fiscale voordelen in cafetariaplannen. Via zo’n plan kunnen werknemers een deeltje van hun loon omzetten in een fiscaal voordeel.

Die maatregelen passen in een grotere hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die later haar beslag moet krijgen. Volgens het VBO zit daar een groot probleem. “Niemand vertrouwt dat. Na de verkiezingen treedt een regering aan die niet gebonden is door wat vandaag is beslist. Niemand wil betalen voor een voorafname op zo’n akkoord.”

Timmermans ziet “een heel ander debat” mogelijk over een kleinere hervorming. Daarin zou meer aandacht moeten zijn voor concurrentiekracht, voor het wegwerken van anomalieën in de btw en het te kleine financiële verschil tussen werken en niet-werken.