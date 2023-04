Ecolo hoopt snel opvolger te hebben voor Sarah Schlitz: het wordt zeker een vrouw, Zakia Khattabi weigert

“Ik kan jammer genoeg nog niet de naam geven van de toekomstige staatssecretaris”, zei Maouane donderdagavond tijdens Jeudi en Prime op RTBF. Ze bevestigde wel dat het sowieso om een vrouw zal gaan.

Volgens Maouane houdt Ecolo vast aan de post van staatssecretaris. Er is geen sprake van dat de groene minister van Klimaat Zakia Khattabi de vrijgekomen bevoegdheden bij haar portefeuille voegt. “Zij wil zich kunnen toeleggen op het klimaat en het leefmilieu”, zei ze.

“Ik hoop dat we snel een naam vinden en we stellen daar dan ook alles voor in het werk”, zei Maouane nog. Koning Filip, bij wie de nieuwe staatssecretaris de eed moet afleggen, vertrekt komend weekend met vakantie. “Maar we hopen dat hij voor de eedaflegging een verplaatsing kan maken”, aldus Maouane.