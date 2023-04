Twee helikopters van Amerikaanse leger neergestort in Alaska: 3 doden

Twee gevechtshelikopters van het Amerikaanse leger zijn donderdag bij een trainingsvlucht neergestort in Alaska. Drie soldaten zijn om het leven gekomen, een vierde is gewond geraakt. Dat melden Amerikaanse media op basis van een verklaring van het Amerikaanse leger.

De twee gevechtshelikopters AH-64 Apache zijn gecrasht in de buurt van Healy, in het centrum van Alaska, toen ze terugkeerden van de trainingsvlucht. Twee soldaten stierven op de plaats van het ongeluk. De derde liet het leven op weg naar het ziekenhuis in Fairbanks, deelde het leger mee. De vierde soldaat wordt in het ziekenhuis behandeld voor zijn verwondingen. Het leger onderzoekt de oorzaak van de crash.

Het is al het tweede ongeval met Amerikaanse legerhelikopters in minder dan een maand tijd. Eind maart waren nog negen soldaten gestorven toen twee Black Hawk-helikopters van het leger waren neergestort tijdens een nachtelijke vliegoefening in Kentucky.