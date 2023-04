Proximus gaat prijzen in tweede jaarhelft opnieuw aanpassen

Proximus gaat zijn prijzen in de tweede jaarhelft opnieuw aanpassen, zegt het telecombedrijf in de marge van zijn kwartaalresultaten. Proximus verwijst naar de inflatie “waarvan de impact op onze thuismarkten aanzienlijk is”. In de eerste drie maanden boekte het bedrijf meer omzet, maar de winst staat onder druk.

De onderliggende groepsomzet van januari tot maart kwam uit op 1,49 miljard euro. Dat was 5,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan analisten hadden verwacht (1,47 miljard). De omzet op de thuismarkten groeide met 4,8 procent.

Door de kostenstijgingen daalde de winst. De brutowinst (ebitda) klokte af op 432 miljoen (-3,5 procent). Het nettoresultaat kwam uit op 94 miljoen, ruim een vijfde minder dan vorig jaar.

Voor internet (+11.000), mobiele telefonie (+10.000) en “packs” (+14.000) steeg het aantal klanten, terwijl het televisie-aanbod 12.000 klanten verloor.

Topman Guillaume Boutin toonde zich toch tevreden over de resultaten. “Door de bemoedigende (commerciële, nvdr.) dynamiek, gecombineerd met de effecten van ons kostenefficiëntieprogramma, heb ik er het volste vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor dit jaar zullen bereiken”, klinkt het in het persbericht.

Telenet

Concurrent Telenet kwam donderdag met kwartaalresultaten, waarbij de winst ook lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanaf juni trekt Telenet zijn abonnementstarieven op met 6 procent. De jongste prijsverhoging bij Proximus dateert van 1 januari, toen kwam er gemiddeld 4 à 6 procent bij.

Proximus is al geruime tijd bezig het glasvezelnetwerk uit te rollen in het hele land. De dekkingsgraad bedraagt nu 23 procent van de bevolking, er zijn 288.000 fiberlijnen geactiveerd, een stijging met 36.000.