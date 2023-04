Traditie aan banden gelegd in Spanje: stierengevechten door mensen met dwerggroei zijn voortaan verboden

Al decennia verkleden in Spanje mensen met dwerggroei zich als brandweermannen of clowns om vervolgens de arena in te gaan en achter stieren aan te zitten. Die evenementen werden druk bijgewoond en leidden steeds tot algemene hilariteit onder het publiek, al was de populariteit ervan de voorbije jaren in verval geraakt.

Dat kwam onder meer door de kritiek vanuit organisaties die het opnemen voor mensen met een beperking, die het discriminerend en vernederend noemden. Het Spaanse parlement heeft die forse kritiek nu beantwoord met een verbod op die stierengevechten voor mensen met dwerggroei.

“We hebben het Spanje uit het verleden overwonnen”, zei Jesus Martin, de directeur-generaal van de grootste Spaanse vereniging voor mensen met een beperking. “Mensen met dwerggroei werden uitgelachen op pleinen in ons land, en zo kreeg je het idee dat het oké is om met mensen die anders zijn te lachen. Dat is beschamend.”

Vrijgezellenfeesten

Wat ook niet meer mag, zijn erotische shows op vrijgezellenfeesten door mannen of vrouwen met dwerggroei. Ook dat staat in de nieuwe discriminatiewet.