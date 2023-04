Staakt-het-vuren in Soedan met 72 uur verlengd

De strijdende partijen in Soedan hebben het staakt-het-vuren in het land met 72 uur verlengd. Dat is meegedeeld door de VS en Saudi-Arabië, die betrokken waren bij de totstandkoming van het bestand.

Het leger en de paramilitaire RSF (Rapid Support Forces) hadden drie dagen geleden al afspraken gemaakt over een staakt-het-vuren. Dat bestand, dat geregeld werd geschonden, was geldig tot donderdag middernacht. Maar onder meer de VS en Saudi-Arabië hadden fel aangedrongen op een verlenging van die afspraak.

Enkele uren voor het beëindigen van het staakt-het-vuren werd uiteindelijk overeengekomen om onmiddellijk een nieuw bestand in te stellen. “We zijn verheugd over de aankondiging van de Soedanese strijdkrachten en de RSF om het staakt-het-vuren in Soedan met nog eens 72 uur te verlengen”, meldt Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. “Samen met internationale en regionale partners dringen we er bij de partijen op aan zich te verbinden tot het beëindigen van de gevechten en tot het verzekeren van een onbelemmerde humanitaire toegang.”

“We verwelkomen ook de bereidheid om de dialoog aan te gaan voor een duurzame stopzetting van de vijandelijkheden”, staat in een mededeling van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toch zware aanvallen

Het sinds dinsdag ingestelde bestand heeft duizenden buitenlanders en Soedanezen de mogelijkheid gegeven om het land te verlaten, maar heeft niet verhinderd dat Khartoem nog altijd door vliegtuigen en zware artillerie wordt beschoten. Volgens buurtbewoners was donderdag “de slechtste dag tot nu toe”, met herhaaldelijke luchtaanvallen. “Is er een staakt-het-vuren? Er is niets, dat was alleen gepraat”, verklaarde een inwoner van de stad Omdurman, die naast Khartoum ligt.