Een dinertje bij kaarslicht en met 40 naakte vreemden: iets voor jou?

De “Füde Breathwork Experience” in New York City is een culinair avondje dat je niet snel zal vergeten. Voor zo’n 44 tot 88 Amerikaanse dollar krijg je een vegan diner, gepaard met ademhalings- en meditatieoefeningen, allemaal in het gezelschap van zo’n 40 anderen … naakt. Volgens oprichter Charlie Ann Max is Füde er vooral om ons terug in verbinding te brengen met onszelf.