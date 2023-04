Twee Belgische fietsers aangereden door afgeleide Franse automobilist, een van hen is er erg aan toe

In het noorden van Frankrijk heeft een afgeleide automobilist een groep van tien Belgische en Franse fietsers die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. Twee van de Belgen in de groep liepen meerdere breuken op, één van hen is in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 19 uur in Genech, in het noorden van Frankrijk. Een 80-jarige man reed toen met zijn Peugeot 3008, waar hij met zijn vrouw in zat, in op tien wielertoeristen die uit de tegenovergestelde richting kwamen. Drie van hen - twee volwassenen en een jongeman van 16 jaar - raakten zwaargewond en zijn in levensgevaar.

Twee MUG-teams en een twintigtal brandweerlieden kwamen ter plaatse, meldt de krant La Voix du Nord. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel. Het jongste slachtoffer werd met de helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Een van hen is de Belgische triatleet Paul Barra. “We zijn meteen naar daar gegaan”, zegt zijn vader Bernard aan Sudinfo. “De hulpdiensten waren toen al met hem onderweg naar het ziekenhuis in Lille.” Barra liep meerdere breuken op en is in levensgevaar. “De meest erge is ter hoogte van zijn dijbeen. Paul heeft veel bloed verloren. Het lijkt er wel op dat hij er zonder hersenschade uitkomt.”

Een ander slachtoffer is Noé Carruba, een jonge fietser van de club Sprint 2000 Charleroi. Hij zou niet in levensgevaar zijn, maar raakte wel ernstig gewond. Hij zou een gebroken bekken en sleutelbeen opgelopen hebben, net als kneuzingen aan de longen en een gebarsten knie. Dat bevestigde hij zelf op Instagram.

(lees verder onder de foto)

© Instagram

De politie en het parket hebben een onderzoek ingesteld naar het ongeval. Volgens de eerste vaststellingen zou het kunnen dat de tachtiger aan het stuur afgeleid was door zijn gsm.