IMF roept Europese Centrale Bank op tot midden 2024 door te gaan met renteverhogingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept de Europese Centrale Bank (ECB) op om tot midden volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente. Volgens Alfred Kammer, hoofd economisch onderzoek over Europa bij het IMF, is dat nodig om de inflatie weer naar beneden te krijgen.

“Met moet dit beest doden. Als je mogelijk een pauze inlast, voortijdig een feestje bouwt, staat de geschiedenis vol van voorbeelden waarbij een tweede poging nodig is om de inflatie te beteugelen. Op die manier breng je de economie twee keer schade toe”, pleitte hij tijdens een persbriefing over de Europese economie in Stockholm, voorafgaand aan een bijeenkomst met de Europese ministers van Financiën en centrale bankiers.

Door lenen duurder te maken, probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen, wat ook de druk op de prijzen zou moeten verlagen.

Inflatie

De inflatie voor de eurozone kwam in maart nog uit op 6,9 procent. Dat was al iets lager dan in februari, vooral door de dalende energieprijzen. Maar voeding wordt wel nog altijd duurder. Het IMF roept dan ook op om de inspanningen voort te zetten. De ECB zou tot midden 2024 moeten doorgaan met het verhogen van de rente, dan zou het volgens Kammer mogelijk moeten zijn om de inflatie in de eurozone ergens in 2025 terug te krijgen op de doelstelling van 2 procent.

Kammer benadrukte wel dat de inspanningen van de ECB alleen niet voldoende zijn. Ook Europese overheden zullen hun begrotingsbeleid weer moeten aanscherpen, klonk het. Als overheden te veel uitgeven en hun economie te veel stimuleren, dreigen ze de inflatie namelijk juist weer aan te jagen.

Gevraagd naar de risico’s van dit strakker monetair beleid, wees de economist erop dat de werkloosheid in Europa laag blijft en de Europese economie op volle toeren draait. Er is wel weinig marge voor loonsverhogingen, klonk het nog.