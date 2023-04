Man (24) die dankzij camerabeelden werd vrijgesproken voor verkrachting studente, riskeert nu toch celstraf: “Het is goor en vuil wat daar is gebeurd”

Een 24-jarige man die beschuldigd wordt van de verkrachting van een studente op de Bijlokesite, riskeert in beroep vier jaar cel. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken omdat camerabeelden twijfel wekten.

Een studente, toen 24 jaar, sprak op 29 mei 2021 rond half vijf ’s nachts een taxichauffeur aan. Ze had verwondingen, miste ze enkele kleren en er werden ook spermasporen gevonden. Bij de politie verklaarde ze dat ze was verkracht op de Bijlokesite.

Ze was er aan de praat geraakt met een groepje jongeren. Ze zou daar onder andere een 24-jarige jongeman hebben leren kennen, en later op de avond zouden ze seks hebben gehad. Volgens de dader had ze daarmee ingestemd, maar zelf beweerde ze te zijn verkracht. Op camerabeelden was te zien dat ze arm in arm liepen, en daarom sprak de rechter in eerste aanleg hem vrij.

Dronken

In beroep blijft het slachtoffer volhouden dat ze op de knieën geduwd is geweest. Bovendien was ze volgens haar advocate ook dronken, wat maakt dat ze toen zelfs geen toestemming kon geven. “Het is goor en vuil wat daar is gebeurd”, meent de procureur-generaal. “Dit was een georganiseerde karaktermoord.”

De vrienden van de dader hadden immers contact met haar en de dader om hun verhalen af te stemmen, maar ook om haar te overtuigen de klacht te laten vallen. De procureur-generaal vorderde vier jaar cel, voor de man die geen onbekende is voor het gerecht. Hij werd onlangs nog veroordeeld tot 30 maanden voor een steekpartij op de Korenmarkt.

Spijt

Zijn advocate vraagt in beroep opnieuw de vrijspraak. “Op de filmpjes is te zien hoe ze samen wegstappen en dan is er geen sprake van dwang. Mogelijk heeft ze achteraf spijt gekregen.” Het meisje zelf beweert een black-out te hebben van een groot deel van de avond. Maar ik ben zeker dat hij het gedaan heeft.” Ook de man zelf blijft ontkennen. “Ik heb zes maanden onterecht in de gevangenis gezeten. Ik ben zelf het slachtoffer.” Uitspraak op 30 mei.