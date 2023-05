Gentenaar (65) belt hulpdiensten niet nadat vrouw van trap valt, maar maakt naaktfilmpjes

Een 65-jarige man uit Gent is in beroep veroordeeld tot 40 maanden cel omdat hij de hulpdiensten niet had verwittigd nadat zijn vriendin van de trap was gevallen en nadien naaktfilmpjes maakte.

Op 9 april vorig jaar viel de vrouw van een noodtrap boven de garage naar beneden en raakte bewusteloos. Haar vriend legde haar in bed, maar belde niet naar de hulpdiensten. Pas een dag later werd de vrouw via haar zus binnen gebracht in het UZ met een schedelbasisfractuur. De man werd aanvankelijk vervolgd voor poging tot doodslag, maar werd daar uiteindelijk voor vrijgesproken.

De vrouw herinnerde zich niks meer van de val. Wel werden op zijn gsm naaktfoto’s en filmpjes van zijn vrouw gevonden. Naast voyeurisme, werd de man ook veroordeeld voor schuldig verzuim tot 40 maanden effectieve celstraf. In beroep vroeg hij een straf met uitstel. De rechter in eerste aanleg beschouwde de filmpjes als ‘het botvieren van zijn seksuele frustraties’.

Kwetsuren

Maar dat klopte volgens zijn advocaat niet. De filmpjes werden volgens hem gemaakt om de vrouw later te tonen hoe zwaar haar kwetsuren waren. Volgens de man vertelde de vrouw hem ook, nadat ze was gevallen, dat ze zich goed voelde en geen ambulance nodig had. “Daarom heb ik de hulpdiensten niet gebeld, maar ze gewoon in bed gelegd. Maar in het vervolg zal ik dat altijd doen.”

Het hof oordeelde dat de vrouw onmogelijk bij zinnen kon zijn om in te stemmen met het filmen. Voor zijn lichtzinnig gedrag werd hij opnieuw tot 40 maanden cel veroordeeld, maar het gaf de man nog een kans omdat het risico op herval beperkt is en de man aan zijn alcoholprobleem werkt. De veertig maanden werden daarom met uitstel uitgesproken, mits het naleven van voorwaarden.

De twee zijn intussen opnieuw een koppel en hadden ze dagelijks telefonisch contact. De man werd onmiddellijk na de uitspraak vrijgelaten.