Klimaatactivisten blokkeren opnieuw meerdere straten in Berlijn

De klimaatgroep Letzte Generation heeft opnieuw het verkeer in Berlijn verstoord met meerdere blokkades. Ongeveer 500 politieagenten werden in de Duitse hoofdstad ingezet om acties te voorkomen of snel uiteen te drijven. Dat heeft de politie vrijdagochtend gemeld op Twitter. De actie was opnieuw dynamisch, zei een politiewoordvoerster. Aanvankelijk waren er een tiental blokkades.