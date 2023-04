Stiefvader blijft maand langer in de cel: verder onderzoek moet duidelijkheid brengen rond overlijden Raul (9)

De ex-vriend van de moeder van de doodgemartelde Raul (9) in Gent blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent vrijdag beslist. In hun verklaringen wijzen de moeder en stiefvader van Raul naar elkaar. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de feiten.

LEES OOK. Verklaringen van stiefvader en moeder Raul (9) staan lijnrecht tegenover elkaar, confrontatie lijkt onafwendbaar

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sportzak en zou eind januari al in het water gedumpt zijn. De feiten kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen.

De 34-jarige moeder Yoana M. werd twee weken geleden aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag en lijkverberging. De 34-jarige stiefvader van Raul, de Roemeen Nicu C., werd dezelfde week opgepakt in een chalet in het Nederlandse Bakel.

Urenlang verhoor

C. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen. Ons land vroeg aan Nederland om ook de stiefvader over te leveren, zodat hij aangehouden en verhoord kan worden. De verdachte verzette zich daar niet tegen en dinsdag werd hij uitgeleverd aan België.

Urenlang werd de stiefvader van Raul daarop ondervraagd door de Gentse politie. Bronnen dicht bij het onderzoek geven aan dat C. tijdens zijn urenlange verklaringen met klem zijn aandeel ontkend heeft. Het lijkt dus dat hij de moeder aanwijst als dader.

De stiefvader moest vrijdag voor de raadkamer in Gent verschijnen en daar werd beslist om zijn aanhouding werd met een maand te verlengen. Zijn advocaat Steven Staelens bevestigt het nieuws. “Wij zullen geen beroep aantekenen om het onderzoek sereen verder te laten verlopen.”

Confrontatie

Over de inhoud van het dossier wil de advocaat geen commentaar geven. Wel bevestigt hij na afloop van de zitting van de raadkamer, dat de Roemeen met klem ontkent. “Hij werkt mee met het onderzoek”, klinkt het verder. “Hij wil dat de waarheid naar boven komt.”

Verder onderzoek zal de rol van de vrouw en haar ex-vriend duidelijk moeten maken. De moeder zal nu opnieuw verhoord worden en kans is groot dat ze met elkaar geconfronteerd zullen worden. Ook cruciaal worden de bevindingen van de wetsarts over de doodsoorzaak van Raul.

Thierry Goffart, de advocaat van de moeder, geeft geen commentaar op de nieuwe ontwikkelingen in het dossier. “Wij wachten het verdere onderzoek af”, klinkt het. De vrouw zit in voorlopige hechtenis in de gevangenis en verschijnt binnen twee weken opnieuw voor de raadkamer.

LEES OOK. Raul (9) smeekte zijn oma om niet terug naar huis te moeten: “Mama gaat mij vermoorden”