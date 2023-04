Vorig jaar 10 procent meer inschrijvingen bij Examencommissie

In totaal schreven vorig jaar 3.930 mensen zich voor het eerst in voor de examens van de commissie. Dat is 10 procent meer dan het jaar voordien en het hoogste aantal in 6 jaar. Van die bijna 4.000 leerlingen, kwamen er 38 procent uit Antwerpen, 19 procent uit Oost-Vlaanderen en 18 procent uit Vlaams-Brabant. Voor het Brussels Gewest was dat 6 procent, Limburg en West-Vlaanderen zijn beide goed voor 9 procent van de nieuwe inschrijvingen.

In totaal waren er vorig jaar 8.725 actieve kandidaten die 39.008 examens aflegden. Bijna alle examens verlopen nu digitaal. 54 procent van de leerlingen slaagden.

“Tijdens de coronacrisis kenden we in 2020 een dieptepunt toen maar 2.753 Vlamingen zich inschreven voor de examencommissie. Het is goed dat we opnieuw meer jongeren en volwassenen kunnen begeleiden naar een diploma of getuigschrift. Dat papier is een belangrijke hefboom voor hun kansen op de arbeidsmarkt”, aldus nog parlementslid Warnez.