Vrouw opgelicht door Tinderdate: “Door hem ben ik alle vertrouwen in mannen kwijt”

“Ik zie er nog van af. Door hem ben ik alle vertrouwen in mannen kwijt.” Dat zei een vrouw uit Veurne tegen de strafrechter nadat ze opgelicht werd door een Tinderdate. De 52-jarige man uit Sint-Niklaas gebruikte een valse naam en bleek in werkelijkheid een malafide aannemer te zijn. Nadat L.G. bij de vrouw introk en instemde haar badkamer te renoveren, stak hij haar geld in zijn zakken.

In juli 2020 leerde de vrouw via Tinder de man uit Sint-Niklaas kennen. De man in kwestie, L.G., gebruikte daarbij weliswaar zijn eigen voornaam, maar wel een andere achternaam. Het klikte tussen beiden en de contacten werden steeds intenser. Na talloze berichten en telefoontjes ontmoetten ze elkaar en dat leidde uiteindelijk tot bezoekjes aan de sauna, etentjes en dates. In februari 2022 trok de man zelfs bij haar in.

Malafide aannemer

“Nadat ze al heel lang contact hadden, vertelde L.G. de vrouw dat hij kankerpatiënt was en meer bij haar wou zijn”, schetste de procureur het verhaal. “De verplaatsingen werden te zwaar. De vrouw stemde toe en liet de man bij haar intrekken. Hij verbleef een tijdlang bij de vrouw, die voor hem aankopen deed en hem onderhield. Op een bepaald moment kwam ter sprake dat de vrouw haar badkamer wou renoveren. L.G. vertelde dat hij daar ervaring mee had en de nodige mensen kende. Hij vroeg een voorschot van 2.500 euro op zijn rekening om materiaal te kunnen kopen. Vervolgens deed hij niets. Hij stak het geld in zijn eigen zakken.”

“Op dat moment rook de vrouw onraad. Ze zag in zijn gsm hoe hijzelf een andere naam gebruikte bij andere gesprekken: de naam L.G., zijn echte naam. Bij de vrouw gebruikte hij al die tijd een valse achternaam, ook op Tinder. Al gauw bleek waarom: L.G. is in werkelijkheid een hardleerse oplichter, met liefst 32 veroordelingen, waarvan 11 voor oplichting, valsheid en faillissementen. Daar kwam ze achter toen ze zijn naam intikte op Google en tal van recensies en verhalen van oplichting over hem vond.”

De procureur vordert 1 jaar cel en 1.200 euro boete.

Vertrouwen in mannen

De opgelichte vrouw kreeg van haar overschot uiteindelijk 2.000 euro terug. Ze eist nu in totaal nog 1.900 euro van L.G. waarvan een deel hotelkosten en een fikse morele schadevergoeding. “Ik betaalde nog zijn hotel in Sint-Niklaas”, sprak ze. “Ik zie nog steeds af van de feiten en ben mijn vertrouwen in mannen kwijt.”

De advocaat van L.G. vroeg een milde straf. “Hij had geen kwade bedoelingen, maar zijn slechte naam op internet achtervolgt hem al jaren en daarom gebruikte hij op Tinder de achternaam van zijn moeder. Op Tinder is dat geen misdrijf, het staat vol valse namen. Maar hij mocht dit niet in het echte leven gebruikt hebben. En dat hij sukkelde met kanker is ook niet gelogen. Hij wou die badkamer ook echt renoveren, maar het is er niet van gekomen.”

Vonnis op 26 mei.