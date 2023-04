Alleen bewoners en vergunninghouders kunnen vanaf augustus nog op straat parkeren in Antwerpse binnenstad

Straatparkeren in de Antwerpse binnenstad zal vanaf 1 augustus grotendeels worden voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders. Bezoekers zullen er nauwelijks nog welkom zijn en zich naar parkeergebouwen en ondergrondse parkeergarages moeten begeven. Daar heeft het schepencollege een akkoord over gevonden.

Op een persconferentie gaf het stadsbestuur vrijdag meer uitleg over de nieuwe bouwcode en de wijziging van het parkeerbeleid. Zo zullen vanaf begin augustus enkel nog bewoners en vergunninghouders op straat kunnen parkeren in de Antwerpse binnenstad. Er is een uitzondering voor zorgverstrekkers, bepaalde ondernemers en autodelers met de juiste vergunning.

Daarbij zal het aantal parkeervergunningen voor bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten worden beperkt.

De Antwerpse binnenstad is het gebied tussen de Leien en de Scheldekaaien.