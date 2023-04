Turks evacuatievliegtuig beschoten ten noorden van Soedanese hoofdstad Khartoem

Ten noorden van de Soedanese hoofdstad Khartoem is vrijdagochtend een Turks militair transportvliegtuig van het type C130 beschoten met lichte wapens. Volgens het Turkse ministerie van Defensie zijn er geen gewonden gevallen en is het toestel, dat op weg was om Turkse burgers te evacueren, veilig geland. Het vliegtuig is gecontroleerd op schade.