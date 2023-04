BBC-voorzitter Richard Sharp stapt op na conflict rond belangenvermenging

Richard Sharp, een gewezen bankier, was in 2021 aangeduid als voorzitter, kort nadat hij toenmalig premier Boris Johnson had geholpen een lening van 800.000 pond (906.000 euro) te verkrijgen. Volgens het rapport bestaat er onder meer een risico op de perceptie dat Sharp zou zijn aanbevolen omdat hij de premier had geholpen in een private financiële aangelegenheid, bericht de BBC. Dat rapport geeft geen oordeel of Sharp de intentie had om de premier te beïnvloeden.

Het rapport “besluit dat ik de gedragscode voor openbare benoemingen heb overtreden”, maar deze overtreding maakt volgens Sharp zijn benoeming niet noodzakelijk ongeldig. Hij zei dat de inbreuk “onopzettelijk en niet materieel” was. De voorzitter wil de belangen van de BBC op de eerste plaats zetten en stapt daarom eind juni op.