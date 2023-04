Paard van toeristenkoets bezwijkt onder extreme hitte in Spaanse stad Sevilla

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla is een paard dat een koets met toeristen trok, gestorven door de extreme hitte die de regio teistert. Omstanders probeerden het dier nog te redden door het water te geven, maar dat hielp niet meer.

Op een video op Instagram is te zien dat een paard die toeristen in een koets door de stad moet trekken, in elkaar stort. Omstanders zijn in paniek en proberen tevergeefs het dier te redden met water. Een ander paard bezwijkt ook, maar kon nog wel gered worden. Naar de eigenaar loopt inmiddels een onderzoek om te bepalen of hij schuldig is aan dierenmishandeling.

In Sevilla, in de gemeenschap Andalusië, worden nu de Aprilfeesten gehouden, waarin de cultuur van de stad gevierd wordt. Het vindt jaarlijks gedurende een week plaats in april. In deze week hebben autoriteiten meer dan 1.000 vergunningen gegeven voor toeristenkoetsen. De festiviteiten trokken vorig jaar naar schatting 500.000 bezoekers.

Warmste aprildag ooit

In Spanje is er een uitzonderlijke hittegolf voor deze tijd van het jaar. Op de luchthaven van Cordoba was het donderdag 38,7 graden, waardoor het wellicht de warmste aprildag ooit was. De “massa zeer warme en droge lucht uit Noord-Afrika”, die de hittegolf uitlokt, doet de temperaturen sinds het begin van de week stijgen tot “niveaus die de zomer waardig zijn en uitzonderlijk hoog zijn voor deze periode”, zegt het Spaanse Staatsmeteorologisch Agentschap (Aemet).

