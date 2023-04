Vijftiger vergrijpt zich jarenlang aan pleegdochter: “Hij had haar redder in nood moeten zijn, maar...”

Een vijftiger uit Halle is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar voor het jarenlange seksueel misbruik van zijn minderjarige pleegdochter. De rechtbank tilde bijzonder zwaar aan de feiten en ging niet in op de vraag van de verdediging om een probatie-opschorting op te leggen. “De beklaagde had haar redder in nood moeten zijn en had zijn pleegdochter een veilig onderkomen moeten bieden, maar in plaats daarvan heeft hij zich aan haar vergrepen”, klonk het streng.

Het slachtoffer werd op jonge leeftijd bij haar nonkel geplaatst omdat haar ouders niet voor haar konden zorgen. Toen ze in haar puberteit terechtkwam, begon haar pleegvader haar seksueel te misbruiken. Het meisje werden jarenlang aangerand en verkracht door de vijftiger, die op zijn proces een deel van de verantwoordelijk in de schoenen van het slachtoffer schoof.

“Verliefd”

“Toen ze jonger was dan 16 jaar, kon ze inderdaad geen wettelijk geen toestemming geven”, pleitte zijn advocaat. “In die periode is er dus zeker sprake van aanranding. Maar het is wel zo dat zij toenadering zocht omdat ze onzeker was over haar lichaam. Mijn cliënt is verliefd geworden op haar en in zijn hoofd was dat wederzijds. Het meisje heeft zelf ook verklaard dat mijn cliënt bepaalde handelingen niet stelde wanneer ze aangaf dat ze die niet wou.”

Vraag tot probatie-opschorting

De raadsman vroeg de rechtbank dan ook om zijn cliënt niet te veroordelen tot een celstraf. “Dit alles was natuurlijk fout en het had niet mogen gebeuren, maar de vraag is wie er baat heeft bij zo’n zware gevangenisstraf”, pleitte de advocaat. “Mijn cliënt heeft een blanco strafblad nodig voor zijn job, daarom durven we een probatie-opschorting vragen.”

De rechtbank hield er duidelijk een andere lezing van het dossier op na en besloot dat alleen een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar op zijn plaats was. “De beklaagde heeft schromelijk misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid”, aldus de rechter bij het voorlezen van het vonnis. “Er was duidelijke sprake van morele dwang. Het slachtoffer kon op geen enkele manier haar vrije toestemming geven. Hij had haar volledig in zijn macht. Als pleegvader had hij haar redder in nood moeten zijn en haar een veilig onderkomen moeten bieden. In plaats daarvan heeft hij zich aan haar vergrepen met een zwaar gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van een jong opgroeiend meisje waarover hij zich diende te ontfermen.”

De man moet zijn pleegdochter een schadevergoeding van 5.000 euro betalen, maar kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.