Carrefour-topman wil lagere lonen voor personeel in supermarkten, vakbond verzet zich: “Daar gaan we niet aan meewerken”

Er moet een oplossing komen voor de hypermarkten van Carrefour in ons land, die kampen met “te hoge lonen”, en dus moet die verloning omlaag. Dat heeft de topman van Carrefour België vrijdag gezegd in ‘De Tijd’. Voor de vakbonden is de uitspraak geen verrassing. “We staan open voor een oplossing, maar we gaan niet meewerken aan een verlaging van de lonen”, aldus ACV Puls-secretaris Wouter Parmentier.

CEO van Carrefour België, Geoffroy Gersdorff, haalt in een interview met zakenkrant De Tijd de moeilijke situatie aan in de geïntegreerde winkels van de keten, in het bijzonder bij de hypermarkten. “De situatie is moeilijk in onze geïntegreerde winkels”, zegt Gersdorff. “Het moet absoluut beter. Het is problematisch dat onze hypermarkten in paritair comité 312 zitten. Er moet een oplossing komen, want het status quo is geen optie.” In paritair comité 312 gelden de hoogste lonen van de Belgische winkelsector. Plannen om eigen winkels te verkopen aan zelfstandigen –zoals momenteel bij Delhaize gebeurt – heeft Gersdorff “vandaag niet”, aldus nog de topman.

ACV Puls-secretaris Wouter Parmentier is niet verrast door de uitspraken. “De directie van Carrefour geeft te pas en te onpas signalen dat het niet goed gaat in de hypermarkten. Er zijn pogingen om dat te veranderen, zoals de afbouw van de non-food, het werken met paletten in de winkels en andere quick wins. Carrefour wil ook besparen op de vervoerskosten van het personeel.”

“Open voor alles”

De vakbond zegt open te staan voor overleg over het verlagen van de kosten. “Carrefour mag altijd een voorstel doen. We staan open voor alles. Maar we gaan niet meewerken aan een verlaging van de lonen”, aldus Parmentier. “We willen praten over paritair comité 312, maar dan moet er ook gepraat worden over een verhoging van de lonen in de zelfstandige winkels.”

Echt ongerust is de vakbond niet over de situatie bij Carrefour. “Het is geen Delhaize-verhaal. Carrefour gelooft in het hybride model met eigen en zelfstandige winkels en in sociaal overleg”, vertelt de vakbondsman.