Gezondheid Erdogan zet rem op campagne voor Turkse presidentsverkiezingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beslist vrijdag niet fysiek aanwezig te zijn bij de inhuldiging van een brug in Adana, in het zuiden van Turkije. Hij zal het evenement via videoconferentie volgen. Zijn gezondheidstoestand zet zo voor de derde opeenvolgende dag een rem op zijn verkiezingscampagne.

Erdogan mist maar zelden inhuldigingen van nieuwe infrastructuur, waarop hij campagne voert voor zijn herverkiezing bij de presidentsverkiezingen op 14 mei. Op woensdag was hij echter niet aanwezig bij de opening van een hogesnelheidstreinverbinding in Ankara.

De Turkse president voert een intensieve verkiezingscampagne en verschijnt gewoonlijk driemaal daags voor een publiek. Dinsdagavond werd de 69-jarige Erdogan echter ziek. Hij kreeg maagproblemen tijdens een interview, dat daardoor ook even werd onderbroken. Daarna lastte hij een pauze in zijn verkiezingscampagne in.

Donderdag toonde hij zich wel voor het eerst sinds zijn ziekte in het openbaar. Hij nam via videoverbinding deel, net als zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin, aan de inhuldiging van de kerncentrale in Akkuyu in het zuiden van het land.

In Turkije vinden op 14 mei parlements- en presidentsverkiezingen plaats. Uit peilingen blijkt dat het wel eens om een nek-aan-nekrace zou kunnen gaan tussen de zittende president Erdogan en zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu.