Dan toch Rusland? Denen zagen Russisch schip nabij Nord Stream-pijpleidingen kort voor explosies

Een Russisch kraanschip dat gespecialiseerd is in onderwateroperaties is enkele dagen voordat de Nord Stream-gaspijpleidingen werden opgeblazen, in de buurt van het incident gespot. Het Deense leger heeft dat bevestigd aan de Deense krant Dagbladet Information. Een patrouillevaartuig heeft volgens het leger op 22 september ten oosten van het Deense eiland Bornholm 26 foto’s gemaakt van de SS-750.

Vier dagen later explodeerden de Nord Stream 1 en 2 die langs Bornholm lopen. De explosies zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg van sabotage, maar de grote vraag blijft wie daar achter zit. De gaspijpleidingen kunnen via de Oostzee gas van Rusland naar Duitsland vervoeren. Het Zweedse gerecht voert een onderzoek.

Eerder meldde het Duitse medium T-Online al dat meerdere Russische oorlogsschepen enkele dagen voor de explosies in de buurt van de gaspijpleidingen waren gezien, waaronder het kraanschip dat ook een mini-onderzeeër aan boord heeft. Dat wordt nu dus bevestigd door het Deense leger. Een expert zegt in Dagbladet Information dat het theoretisch mogelijk is dat het kraanschip voor een heel andere reden in de buurt was. “Maar de timing om precies op die plek op dat moment te zijn, is opmerkelijk.”