Club Brugge titelkandidaat? Rik De Mil vindt zelf van niet: “We kunnen regulier seizoen niet zomaar wegvegen”

0,6 procent: dat is volgens statistici de kans dat Club Brugge nog kampioen wordt. Natuurlijk wordt er her en der luidop gedroomd, maar Rik De Mil (41) – die voor het eerst Play-off 1 als hoofdcoach meemaakt – tempert de Brugse euforie van vorig weekend. Hij vindt Racing Genk zondag nog steeds favoriet. “Een Europees ticket halen: dat blijft onze doelstelling.”

Alsof de titel binnen was: zo werd de kwalificatie voor de Champions’ Play-Offs vorige week zondag gevierd. Dit weekend volgt geen verplaatsing naar Westerlo of Cercle, wél naar Genk, dat al het hele seizoen de rangschikking aanvoert. Maar Club ruikt bloed: de Limburgers worstelen al wekenlang met zichzelf. De Mil gaat een eerste keer op de rem staan. “Of wij favoriet zijn? Neen. (droogjes) Genk was beter in de competitie, telt nog steeds acht punten voorsprong en het thuisvoordeel speelt ook een rol. We zijn wél klaar om daar een goede partij te spelen: dat is iets anders.”

De Mil steekt de handen de lucht in na het behalen van de Champions’ Play-offs. — © BELGA

De Mil doet het zondag nog zonder Hendry, Nielsen en Buchanan. Yaremchuk traint individueel en is twijfelachtig.

Ook de voorzitter denkt er zo over

Plots kijkt iedereen wel naar Club Brugge, de verrassing in de top vier: niemand die er rekening mee had gehouden dat blauw-zwart nog zou meedoen. En voor de tegenstanders is dat vervelend, want het Brugse vormpeil gaat de laatste weken crescendo. Met een 7-0 op de slotspeeldag als statement. De hamvraag: koestert De Mil zélf titelambities?

“De kans om kampioen te worden bestaat nog, dus dan moeten we daarin geloven” Rik De Mil - Coach Club Brugge

“Daar zijn we eigenlijk niet mee bezig”, countert hij. “We blijven realistisch. Onze doelstelling is heel duidelijk: een Europees ticket halen. Als dat lukt, kunnen we weer een stapje verder kijken. Naar de derde plaats. En dan misschien nog meer. Ik las dat we nog 0,6 procent kans hebben om kampioen te worden. Maar de kans is er nog wel, dus dan moeten we daarin geloven.”

En dan gaat De Mil meteen een tweede keer op de rem staan. “We moeten nederig blijven”, onderstreept de coach. “Want we kunnen het voorbije seizoen niet zomaar wegvegen. Er is nog steeds een grote achterstand op de concurrentie, en we staan pas op de vierde plaats. Onze voorzitter (Bart Verhaeghe, red.) sluit zich volledig aan bij het feit dat onze doelstelling nu Europa moet zijn. Als we het hoogst haalbare willen bereiken, moeten we 18 op 18 pakken. Maar voor we daaraan kunnen denken...”

Het Brugse vormpeil gaat de laatste weken crescendo. — © BELGA

“Mentaal spelletje”

Maar stel je maar eens voor dat Club meteen wint op Genk: dan zal de concurrentie wel “zweetbilletjes” krijgen, zoals Noa Lang het ooit omschreef. Voor De Mil – die zijn eerste Play-off 1 als T1 aanvat – is het vooral een zaak om rustig te blijven.

“Wat ik in het verleden heb geleerd als assistent? Dat het ongelofelijk belangrijk is om mentaal sterk te staan”, klinkt het. “In de play-offs verandert de situatie elke week. De ene keer ben je bijna kampioen, een week later schrijven ze je af voor een Europees ticket. Het is een mentaal spelletje waarmee je moet kunnen omgaan. Het zijn zes finales en we gaan die allemaal op dezelfde manier aanpakken.”