Ngo telt 136 gedode burgers bij bloedbad door “mannen in uniform” in Burkina Faso

Bij een aanval door “mannen in legeruniform” vorige week donderdag in het noorden van Burkina Faso zijn 136 burgers gedood, onder wie 50 vrouwen en 21 kinderen. Dat heeft een Burkinese mensenrechtenorganisatie gemeld op basis van een eigen telling. Het officiële dodental, dat zondagavond werd meegedeeld door de procureur van Ouahigouya, lag op een zestigtal doden.

Bij de slachtoffers zijn “baby’s van minder dan dertig dagen oud die gedood zijn op de rug van hun moeders”, zei het Collectief tegen straffeloosheid en stigmatisering van gemeenschappen (CISC) in een persbericht aan het Franse persagentschap AFP. Het officiële cijfer, dat zondagavond door de procureur van Ouahigouya, de hoofdstad van de noordelijke provincie Yatenga, werd bekendgemaakt, lag op ongeveer zestig doden. Overlevenden en inwoners van het getroffen dorp Karma spraken over “meer dan honderd” doden.

Ooggetuigen spraken over “meer dan honderd mensen op motoren en pick-ups die afgelopen donderdag Karma binnenvielen”. Ook andere naburige dorpen werden volgens het CISC op 20 april door de mannen in legeruniform aangevallen. Daarbij werden nog een tiental mensen gedood.

Geweldsspiraal

Het bloedbad in Karma kwam een week nadat zes soldaten en 34 burgers waren gedood bij een aanval van vermoedelijke jihadisten bij het dorp Aorema, op ongeveer vijftien kilometer van Ouahigouya. Burkina Faso is sinds 2015, vooral in het noorden, verwikkeld in een geweldsspiraal die wordt toegeschreven aan jihadistische groeperingen die banden hebben met Al Qaida en de Islamitische Staat.

Het geweld heeft volgens ngo’s in de afgelopen zeven jaar meer dan 10.000 burgers en soldaten het leven gekost en ongeveer twee miljoen mensen zijn ontheemd.