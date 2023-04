Erling Haaland poseert in witte slip met voormalig Oasis-frontman Noel Gallagher: “Hij lijkt wel een groot kind”

Noel Gallagher, de voormalige frontman van Oasis, is een van de bekendste Manchester City-fans en was uiteraard aanwezig tijdens de 4-1-zege tegen Arsenal afgelopen week. Achteraf poseerde hij in de kleedkamer met de Noorse superster Erling Haaland, die scoorde en twee assists gaf, maar na die glansprestatie in een witte jongensslip rondliep in de catacomben van het Etihad Stadium, ontdaan van alle franjes. “Hij is als een kind dat daar wat rondloopt in zijn onderbroek”, zei Noel Gallagher aan talkSPORT.