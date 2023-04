Nu zijn voetbalseizoen er al op zit, springt Jan Vertonghen voor het eerst op de koersfiets met Jelle Van Damme: “De kop is eraf”

Ex-profvoetballer Jelle Van Damme heeft recordinternational en Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen op sleeptouw genomen voor een tochtje met de koersfiets langs het Albertkanaal. Van Damme is een fervent wielertoerist en Vertonghen is een groot wielerliefhebber.

Nu het seizoen van Anderlecht erop zit, heeft Van Damme de Rode Duivel uitgenodigd om eens samen te gaan fietsen. Het zal niet bij die ene keer blijven, want Van Damme schreef op Strava bij het ritje van net geen 42 kilometer: “De kop is eraf, zijn eerste kilometers op de velo...”

Vertonghen heeft nog werk aan zijn fietsconditie, want hoewel het parcours volledig vlak was en ze met een bescheiden gemiddelde van 26 kilometer per uur redenen, plaatste hij er een emoticon van een roodaangelopen gezicht bij.

Vertonghen maakte zijn eerste tochtje meteen op topmateriaal, want hij reed op een S-Works, het duurste marktsegment van Specialized.