Vriend van verongelukte Stefanie (25) meteen na emotionele zitting in de boeien geslagen: “U werd al 22 keer veroordeeld. Uw normbesef is volledig weg”

De familie van de overleden Stefanie Verstappen blijft achter met gemengde gevoelens, nu haar vriend veroordeeld is voor de fatale crash — © FVV en IF

“Elke straf zou te licht zijn. Wij zijn onze dochter voorgoed kwijt en kregen levenslang.” De familie van Stefanie Verstappen (25) blijft achter met gemengde gevoelens, nu haar vriend veroordeeld is voor het ongeval dat haar het leven kostte. V. kreeg vier jaar cel en werd direct in de boeien geslagen.

Na een emotionele zitting verlieten vrienden en familie van Stefanie Verstappen (25) uit Tielt vrijdag de zaal van de Gentse politierechtbank. Ze knuffelden en zochten steun bij elkaar nadat de rechter het vonnis uitsprak over het fatale ongeval in Drongen van 2020, waarbij Stefanie stierf.

Haar vriend, C.V. uit Deinze, zat achter het stuur en scheurde aan 70 à 90 kilometer per uur door de straat. Hij was onder invloed van alcohol en cocaïne. In een bocht verloor hij de controle, crashte hij tegen enkele bomen en een verlichtingspaal. Stefanie werd uit de wagen geslingerd en overleed.

V. werd vrijdag veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf en zeven jaar rijverbod. De bestuurder werd ook rijongeschikt verklaard. In het vonnis stelde de rechter dat V. de enige verantwoordelijke was voor het ongeval. “Zelf al droeg Stefanie een gordel, de impact van de crash was zodanig zwaar.”

Het fatale ongeval met Stefanie Verstappen (25) gebeurde in september 2020 in de Noordhoutstraat — © fvv

“Levenslange straf”

De rechter tilde zwaar dat V. onder invloed achter het stuur kroop. “Er waren die avond meerdere momenten, waarop u kon zeggen: ik stop met rijden. Dat deed u niet. 22 keer werd u al eerder veroordeeld, maar die straffen hebben geen impact gehad. Uw normbesef is volledig weg.”

De nabestaanden reageren met gemengde gevoelens op het vonnis. “Welke straf hij ook krijgt, die zal altijd te licht zijn voor ons. Wij zijn onze dochter voorgoed kwijt en kregen levenslang. Al twee jaar leven we met dit onmenselijk verdriet. Het is wel een opluchting dat hij naar de cel moet.”

De familie van Stefanie Verstappen blijft achter met gemengde gevoelens: “Het signaal van de rechtbank vinden we wel belangrijk“ — © fvv

Onmiddellijk in de boeien

Na het voorlezen van het vonnis werd C.V. onmiddellijk aangehouden. Zijn advocate Livia Van Eeckhaut verzette zich daartegen. “Hij neemt zijn verantwoordelijkheid”, klonk het. “Dit is niet meer dezelfde persoon als tijdens het ongeval: hij is afgekickt van de drugs en werkt. Dit hoeft niet.”

Toch werd V. direct in de boeien geslagen. “Ik aanvaard mijn straf, maar geef mij een allerlaatste kans”, smeekte V. net voor de beslissing van de rechter. Tijdens de behandeling van de zaak uitte hij ook zijn spijt. “Ik zou de tijd willen terugdraaien, geloof mij. Dit heb ik nooit gewild.”

Het parket of V. hebben nu dertig dagen om mogelijk beroep aan te tekenen. De nabestaanden van Stefanie berusten alvast in het vonnis. “Het strenge signaal van de rechtbank vinden wij belangrijk, maar we hopen nu vooral dat deze juridische lijdensweg stopt”, besluiten ze.

