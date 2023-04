Antwerp-fan Tom Waes wil op pijnstillers naar bekerfinale: “Dat wil je toch niet missen?”

Tom Waes (54) mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten, maar het telefoongesprek verloopt met zuchten en kreunen. “Of ik zondag naar de bekerfinale ga? Dat is dus een vraag die ik mijzelf ook stel”, zegt de tv-presentator. “Ik heb kaarten en ik kan zitten, dat is geen probleem, maar ik heb ook vier ribben gebroken en een sleutelbeen. Als de ene of de andere daar in Brussel iets te enthousiast in mijn nek springt, dan heb ik het vlaggen.”

Tom Waes heeft een ticket voor tribune 3 van het Heizelstadion. Het originele plan was om met de trein naar Brussel te gaan. In het gezelschap van Collectief 86, de harde kern Antwerpsupporters die ’s ochtends al verzamelen blaast in de buurt van het Antwerpse Centraal Station. “Dat was allemaal netjes geregeld”, zegt Waes. “Maar dat ga ik sowieso niet meer doen. Te gevaarlijk.”

Als hij zondagmiddag alsnog naar Brussel trekt, zal het met de auto zijn, zegt Waes. “En ter plaatse ga ik rustig tussen mijn vrienden zitten. Tribune 3 is redelijk beschermd en ik heb pijnstillers. (blaast, kreunt en denkt nog eens na) Ik zal er waarschijnlijk wel zijn. Dat wilt ge toch niet missen? Maar binnen en buiten en zonder festiviteiten op de Grote Markt in Antwerpen achteraf. Al moeten we dat nog afwachten. De match moet nog altijd gespeeld worden.”

