DE INSIDER. Eindelijk eindigt The Masked Singer: “Ja, het werd uitgemolken. Maar als maker zou ik net hetzelfde doen”

Vanavond is het zover! Eindelijk weten we wie er in het kostuum van de Champignon, de Raaf en de Tovenaar zit. Maar hoe houden ze dat zo goed geheim? “Als je je mond voorbijpraat, moet je 200.000 euro betalen”, legt tv-journalist Wout Desmytere uit in deze aflevering van De Insider. “Dan lukt het wel om te zwijgen.”